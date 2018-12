Mogol rende omaggio al Califfo: il paroliere della canzone italiana nella casa museo di Franco Califano

Mogol rende omaggio a Califano e visita la Casa Museo dell’artista romano ad Ardea. E' stato un 8 dicembre speciale quello del piccolo comune alle porte di Roma che ha ricevuto, in via Catilina, nella sala dedicata al cantante, il padre della canzone italiana e paroliere per antonomasia, che in modo semplice e commovente ha voluto così ricordare il Califfo. « Un bacio con la punta delle dita rivolte verso il cielo al “Califfo” - ha detto Mogol visibilmente commosso - il cui ricordo non può essere disgiunto da un sorriso al quale anche il Signore, sono certo, si unisce » . © RIPRODUZIONE RISERVATA