Musica, gemellaggio tra l'Aquila e Budapest con “Modern musici Aquincum”

L'Aquila e Budapest “gemellate” nella Capitale. Venerdì 26 aprile alle 19 presso la Sala Liszt dell’Accademia d’Ungheria a Roma (Palazzo Falconieri, in via Giulia 1) si terrà il concerto Modern musici Aquincum. Il programma del concerto a ingresso libero, organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila e l’Accademia “Ferenc Liszt” di Budapest prevede musiche di Péter Eötvös, Patrik Gergely Oláh, Federico Santori, Luciano Di Giandomenico, Zoltán Kodály, Nino Rota, nell’esecuzione di Patrizia Cigna (soprano), Zoltán Bánfalvi (violino), Péter Szűcs, (clarinetto), Pierluigi Ruggiero (violoncello), Luciano Di Giandomenico (pianoforte). Domenica, 28 aprile alle ore 18.00 gli stessi musicisti si esibiranno all'Aquila presso l’Auditorium del Parco. © RIPRODUZIONE RISERVATA