Mille e una sfumatura del pianoforte con Emanuel Ax

È sempre un gradito ritorno quello del pianista americano Emanuel Ax che sarà in cartellone per la stagione da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia lunedì 4 marzo ore 20.30 (Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica) con un recital in cui sarà possibile apprezzare la sua poliedricità stilistica e interpretativa.



La sua natura stilisticamente onnivora rispecchia il programma che il pianista ha scelto per il pubblico romano. Il concerto si aprirà con l’atmosfera densa e ricca di colori delle Rapsodie per pianoforte op. 79 di Brahms seguite dai brevi e incisivi Piano Figures di George Benjamin, giovane compositore formatosi sotto la guida di Olivier Messiaen.



A seguire ritorno all’atmosfera romantica con le

fantasie in musica

di Schumann che nella raccolta Fantasiestücke op. 12 esplora le mille sfumatura timbriche della tastiera. Gran finale con la malinconica eleganza dei Valses Nobles et Sentimentales scritti da Ravel nel 1911, e un omaggio a Frédéric Chopin, il poeta indiscusso della tastiera, del quale Ax interpreterà alcune delle più belle pagine della maturità del compositore, il Notturno op. 62 n. 1, Tre mazurche per pianoforte, op. 50 e l’Andante spianato et Grande polonaise brillante op. 22.



Salito alla ribalta agli inizi degli anni Settanta dopo la vittoria del Concorso Internazionale Arthur Rubinstein di Tel Aviv, Ax, è protagonista di una affermata carriera che lo vede solista insieme a prestigiose compagini o in formazioni di musica da camera. Riconosciuto interprete del repertorio pianistico classico, Ax, ha vinto un Grammy Award per l’interpretazione delle Sonate di Haydn e per le Sonate di Beethoven e Brahms per violoncello e pianoforte, incise con Yo Yo Ma, ma nel suo repertorio si spazia da Liszt a Schönberg, con incursioni nel tango di Astor Piazzolla e nella musica di John Adams del quale Ax è stato il primo interprete del Concerto Century Rolls.



Giovedì 7 ore 19.30 (repliche venerdì 8 ore 20.30 e sabato 9 ore 18, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica) Emanuel Ax sarà salirà nuovamente sul palco ceciliano, questa volta ospite della Stagione Sinfonica, insieme al direttore Sakari Oramo per eseguire il Concerto per pianoforte n. 1 di Beethoven.

