Dopo aver partecipato al Glastonbury Festival nel fine settimana, oggiha pubblicato il video di “”, concepito da lei stessa e dal regista Alexandre Moors: magnetico e provocante, che sicuramente farà discutere. Il singolo “Mother’s Daughter”, che ha già superato 63 milioni di stream, è tratto dal recente “She is coming”, il primo di tre Ep da 6 canzoni che comporranno l’album/raccolta “She is Miley Cyrus”. Nel video compaiono Aaron Philip, Amazon Ashley, Angelina Duplisea, Casil McArthur, Lacey Baker, Mari Copeny, Melanie Sierra, Paige Fralix, Tydryn Scott, Vendela e anche la mamma, Tish Cyrus.Il video esce dopo la strepitosa esibizione della cantante al Glastonbury che ha ricevuto recensioni entusiastiche, tra le altre NME l’ha definita: «L’inizio di un’epopea da rockstar molto personale». Sul palco, sono saliti ad accompagnare Miley anche il padre Billy Ray Cyrus e Lil Nas X per cantare “Old Town Road” e “Panini” e anche Mark Ronson per presentare il clamoroso successo di questi mesi, “Nothing Breaks Like A Heart”, e per rendere omaggio a Amy Winehouse con “Back To Black”.