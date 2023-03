Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions): lo speciale su Disney+

Venerdì 10 Marzo 2023, 13:33

Sarà disponibile su Disney+ da venerdì 10 marzo alle 19 Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), lo speciale originale che celebrerà l'attesissimo ottavo album in studio di Miley Cyrus, Endless Summer Vacation. Miley Cyrus è la produttrice esecutiva mentre la produzione è di Disney Branded Television. Lo speciale presenterà le nuove canzoni di Endless Summer Vacation, tra cui il singolo da oltre mezzo miliardo di stream Flowers, che ha raggiunto la Top 3 dell'airplay radiofonico italiano e la #1 di quello europeo. Miley Cyrus sale sul palco in questo imperdibile evento musicale. Per la prima volta in assoluto, Miley si esibirà in canzoni tratte da Endless Summer Vacation, tra cui la hit Flowers. Ascolteremo poi altri sette brani dell'album, uno dei suoi grandi successi e una performance speciale con Rufus Wainwright. Le performance cinematografiche della superstar mondiale sono accompagnate da interviste esclusive nella famosa casa di Los Angeles.

