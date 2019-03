Milano, raccolta fondi per restaurare l'organo più grande d'Italia: “15.800 note per il Duomo”

La campagna si chiama

15.800 note per il Duomo

ridare voce all'organo del Duomo di Milano, il più grande in Italia e secondo in Europa, con raccolta fondi destinata al restauro del prezioso strumento. Il capolavoro di arte e meccanica è datato 1938, ma comprende elementi che arrivano al XVI secolo: è uno scrigno di meraviglie e di tesori d'arte come le ante, costituite da grandi tele raffiguranti episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento, realizzati tra il XVI ed il XVII secolo, opera di artisti quali, tra gli altri, Giuseppe Meda e Camillo Procaccini. Polveri, ossidazioni e altri fattori di degrado stanno però minacciando il futuro dello strumento. La diagnosi è seria e l'organo del Duomo necessita di un delicato e urgente intervento che ha un costo di oltre un milione di euro.



Partecipando alla raccolta fondi con una cifra uguale o superiore a 50 euro, sarà possibile entrare a far parte dell'Albo dei Donatori della Veneranda Fabbrica, associando il proprio volto alla campagna sul sito ufficiale del Duomo di Milano (duomomilano.it), con la possibilità di ricevere tre inviti validi per due persone per partecipare ai concerti d'organo in Cattedrale. Le donazioni possono essere effettuate sul sito duomomilano.it, per info il numero verde è 800.528.477.

”, tante quante sono le canne di cui è dotato lo strumento, e lo scopo è quello di