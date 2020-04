Micol, brani rock con l'arpa elettrica “live” all'Auditorium

Si terrà domani sera, sabato 4 aprile, alle 19, il primo live in diretta Facebook dell’Auditorium Parco della Musica con Micol Arpa Rock, la straordinaria musicista che esegue brani rock e pop con la sua arpa elettrica.



Micol Arpa Rock eseguirà live brani dei Led Zeppelin, Bruce Springsteen, David Bowie, Queen, Nirvana, Dire Straits etc. All’interno del palinsesto digital della Fondazione Musica per Roma la musica è la vera protagonista, assieme ai podcast delle lezioni di storia, rock, jazz, filosofia e ai suoi Festival.



L’obiettivo è quello di portare gli artisti e non solo direttamente nelle case degli italiani e di tutti gli appassionati della grande struttura targata Renzo Piano.



Micol Arpa Rock finora si è fatta apprezzare dalla critica musicale e dal grande pubblico per i suoi personali arrangiamenti di brani che hanno fatto la storia del rock: dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Nirvana a Springsteen, Pink Floyd, Jeff Buckley, Bowie, Beatles, Dire Straits, Radiohead, Massive Attack, Area, Sigur Ros, Cat Stevens fino ad arrivare ai Queen, Coldplay e Avicii. Ha aperto i concerti di Artisti come PFM, Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Chiara Civello, Arisa e di star mondiali come Goran Bregovic ed Enrique Iglesias.



L’abbiamo vista aprire la diretta Rai serale del Concertone del 1 maggio 2018 e 2019 da Piazza san Giovanni a Roma, trascinando il pubblico con la sua forte personalità perché è questo che riesce a creare, un’empatia ed un’energia coinvolgente.



Micol inizia lo studio dell’Arpa al Conservatorio N.Paganini di Genova, la sua città, si diploma a soli 18 anni al Conservatorio F.Morlacchi di Perugia a pieni voti, subito selezionata dal M° Riccardo Muti per l’Orchestra Giovanile L.Cherubini e l’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, inizia a collaborare con prestigiose Orchestre Classiche e con Artisti della scena pop come Ron, Mario Biondi e Mika.



Ma il suo spirito ribelle e la sua creatività artistica l’hanno spinta ad inseguire i propri sogni, abbandona i grandi Teatri per andare a contatto diretto con le persone esibendosi come busker nella piazzetta di San Teodoro in Sardegna e a Piazza Navona a Roma, così il suo modo di suonare si trasforma in maniera singolare, suona in piedi creando un tutt’uno con l’arpa e i suoi arrangiamenti sono così coinvolgenti che Micol è riuscita ad arrivare al grande pubblico e tornare a calcare i grandi palcoscenici stavolta da solista, unica arpista rock sulla scena Internazionale.



Un percorso artistico ma anche di vita che stupisce e appassiona per determinazione e coraggio, così l’abbiamo apprezzata più volte in famose trasmissioni televisive e la stampa l’ha definita come l’arpista che ha rivoluzionato il mondo dell’Arpa, perché per la prima volta questo antico e magico strumento viene apprezzato nel mondo rock, pop e nei più importanti Festival.

