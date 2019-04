Secondo una fonte informata, il cantante dovrebbe riprendersi completamente e tornerà sul palco entro l'estate, ma i rischi sono comunque notevoli per un 75enne. La star dei Rolling Stones, Mick Jagger, si sottoporrà in settimana a New York ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Lo rivela Drudge Report.

Mick Jagger sta male, Rolling Stones annullano il tour

