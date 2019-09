Metallica, tour annullato per i problemi con l'alcol del cantante: «James ha una dipendenza»

Band costretta ad annullare il tour per i problemi con l'alcol del cantante. Succede ai Metallica, che hanno comunicato sui social di non poter salire sul palco nelle date in programma in Australia e Nuova Zelanda, a causa della salute del frontman James Hetfield. La band ha scritto su Facebook: «Siamo davvero spiacenti di informare i nostri fan e amici che dobbiamo rimandare il nostro prossimo tour. Come molti di voi probabilmente sanno, il nostro fratello James lotta con la sua dipendendenza da molti anni. Ora, sfortunatamente, è dovuto rientrare in un programma di trattamento per lavorare di nuovo sulla sua guarigione».

I Metallica hanno voluto scusarsi con i propri fan per l'inconveniente: «Ancora una volta, siamo devastati dal fatto che abbiamo creato problemi a così tanti di voi, in particolare i nostri fan più fedeli che percorrono grandi distanze per assistere ai nostri spettacoli. Apprezziamo la vostra comprensione e il vostro supporto per James e, come sempre, grazie di essere parte della nostra famiglia Metallica». La band metal americana ha promesso che, non appena la salute di James Hetfield lo permetterà, torneranno sul palco e accontenteranno i fan delusi dall'annullamento del loro tour in Australia e Nuova Zelanda.



