Mehta annulla due concerti a Firenze e a Palermo: «Devo sottopormi a cure negli Usa»

Il maestro Zubin Mehta ha informato il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Massimo di Palermo che è costretto a cancellare i suoi due appuntamenti italiani in calendario nel mese di dicembre 2019: il 3 dicembre a Firenze e il 12 dicembre a Palermo per la necessità di sottoporsi a delle cure a Los Angeles. Lo rende noto il teatro del Maggio musicale.



«Sono davvero molto dispiaciuto di dover cancellare i due concerti che avrei diretto in Italia, a Firenze e Palermo nel prossimo mese di dicembre 2019 perché devo essere sottoposto a delle cure sanitarie a Los Angeles» ha detto il maestro indirizzandosi ai due teatri, sottolineando che «ci tenevo molto a questi due appuntamenti e spero proprio di poterli recuperare nel prossimo futuro». Il Teatro del Maggio spiega che per il concerto del 3 dicembre, confermato anche nel programma, salirà sul podio Adam Fischer.



Il teatro fiorentino ringrazia Fischer per la sua disponibilità e spiega che attende il maestro Mehta, suo direttore onorario a vita, «per i prossimi appuntamenti a Firenze: il 28 marzo 2020, il 3 aprile 2020, poi - sempre in aprile - il tour con l'Orchestra del Maggio il 4 a Orvieto, l'8 a Bologna e il 9 a Udine e inoltre per tutta la sua importante e intensa presenza nell'ambito dell'LXXXIII Festival quando dirigerà, oltre al ciclo integrale delle nove sinfonie beethoveniane, anche il Fidelio di Ludwig van Beethoven e Otello di Giuseppe Verdi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA