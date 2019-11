Max Pezzali tour 2020, è boom di vendite per il concerto a San Siro: oltre 25mila biglietti in 24 ore

È un grande risultato per il concerto evento “San Siro canta Max”. Dopo l'apertura delle vendite alle 11 di ieri mattina, l'evento di Max Pezzali, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, registra già 25mila biglietti venduti. Il concerto è previsto per venerdì 10 luglio 2020 allo Stadio San Siro di Milano. Sul palco, Pezzali ripercorrerà, insieme ai fan, i più grandi successi della sua carriera trentennale, accompagnandoli in un viaggio indietro nel tempo, per rivivere le emozioni di un passato che soltanto lui sa come riportare alla luce. Da 'Nord Sud Ovest Est' a 'Come maì, passando per 'Sei un mito' e 'Una canzone d'amorè fino ai successi più recenti.

Leggi anche La Roma di Max Pezzali: questa città è difficile, ma ci vivrei



© RIPRODUZIONE RISERVATA