Maroon 5, esce “Nobody’s Love”: il nuovo singolo della band dal 24 luglio

Il 24 luglio esce Nobody's Love, il nuovo singolo dei Maroon 5. Il brano segna il ritorno della band californiana capitanata da Adam Levine dopo il successo di Memories (uscito nel settembre 2019), certificato Platino in Italia. Ad oggi la band di Los Angeles ha ottenuto tre Grammy Awards ed è diventata «il gruppo di maggior successo nella storia della Billboard Hot 100» con 12 ingressi in Top 10 e oltre 20 milioni di album e 48 milioni di singoli venduti in tutto il mondo. La band ha inoltre ottenuto certificazioni d'Oro e di Platino in più di 35 paesi.