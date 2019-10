Marracash, esce il 31 ottobre il nuovo lp “Persona”

Si chiamerà Persona (Island/Universal Music) il nuovo album di Marracash, in uscita il 31 ottobre, a 3 anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio. «Il disco è finito. I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli», afferma il rapper. © RIPRODUZIONE RISERVATA