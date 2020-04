© RIPRODUZIONE RISERVATA

Langue la classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni di Fimi/gfk. Un immobilismo dovuto alle poche o nulle uscite discorafiche, rimandate a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. Poche le variazioni rispetto a una settimana fa, conche si conferma in vetta con l’album Persona, uscito già da 24 settimane. Stabile anchei con Dna, al secondo posto.Scambio di posizioni al terzo e quarto posto, cone il suo 23 6451 che superacon Future Nostalgia (che però conquista il primo posto tra i vinili). Sempre quintocon Afterhours, mentre a seguire altro scambio di posizione tra ii, ora sesti con Fuori dall’hype Ringo Starr, e la vincitrice di Amici,con Genesi. Ad un anno dall’uscita,frequenta ancora le posizioni alte della classifica con Colpa delle Favole, stabile in ottava posizione. Chiudono la top ten i rappercon Re Mida (Aurum) e Salmo con Playlist Live, entrambi rientrano tra i primi dieci.Tra i singoli è prima l’unica new entry registrata, ovvero il brano Le feste di Pablo, frutto della collaborazione trae la giovane cantante