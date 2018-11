Mark Knopfler con la sua band in concerto quest'estate alle Terme di Caracalla

Dopo i due spettacoli, già annunciati, di Roberto Bolle & Friends alle Terme di Caracalla, gli Extra della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma si arricchiscono di un altro imperdibile appuntamento. Mark Knopfler e la sua Band saranno sul palcoscenico del sito archeologico sabato 20 e domenica 21 luglio 2019.



“Le mie canzoni sono fatte per essere eseguite live – ha detto il musicista – Mi piace molto tutto il circo e il viaggiare da città a città per gli spettacoli”. Con la sua band di dieci elementi, molti dei quali collaboratori da sempre, Mark Knopfler presenta il “Down the Road Wherever Tour 2019” dal nome del suo nono album da solista, in uscita il prossimo 19 novembre.



Come sempre ascoltare questo grande artista dal vivo sarà un’esperienza indimenticabile, accresciuta dal fascino inconfondibile delle Terme romane. I biglietti saranno in vendita dal 3 novembre, presso la biglietteria e il sito del Teatro dell’Opera

