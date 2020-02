Mario Venuti sbarca a Roma: “Soyuz 10 Tour” il 2 aprile

Il 2 aprile il Soyuz 10 Tour di Mario Venuti, sbarca a Roma e prosegue a Milano il 17 aprile. Sarà uno spettacolo in una versione double-face: quella a solo e quella con la band. Non mancheranno ovviamente i successi della carriera ultraventennale di Venuti.

Ad accompagnare sul palco il cantautore siciliano saranno Donato Emma alla batteria, Luca Galeano alle chitarre, Pierpaolo Latina alle tastiere e Antonio Moscato al basso. «Ho immaginato che Soyuz, il microfono con cui ho registrato il nuovo disco, fosse il razzo che lancia nell’universo la mia voce - racconta Venuti - e ho lasciato che questa immagine cullasse la mia immaginazione e accompagnasse l’esaltazione indotta dal canto che, come un mantra, a volte è capace di trasportarti in altre dimensioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA