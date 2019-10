“Canti di sirene”, è in radio il brano scritto da Lavezzi con Califano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in radio, nuovo brano nato dall’incontro di due grandi autori come(poco prima della scomparsa dell’artista romano) accomunati dalla passione per le donne, uno per la sua attività di produttore e l’altro per la vita e gli amori che ha vissuto. La canzone è disponibile anche in digitale sulle principali piattaforme di streaming e download. Canti di sirene è contenuto nel progetto discografico, ricco di collaborazioni artistiche e sorprese, in uscita il 25 ottobre (su etichetta Nar International/Artist First) per festeggiare i 50 anni di carriera di Lavezzi.L’artista sarà poi protagonista di quattro eventi speciali in teatro: il 20 gennaio a Milano (Teatro Dal Verme); il 24 gennaio a Bologna (Teatro Duse); il 25 gennaio a Roma (Auditorium Parco della Musica) e il 31 gennaio a Torino (Teatro Colosseo). «Avevo incontrato Franco in una trasmissione televisiva», racconta Lavezzi. «Era sorpreso che non avessimo mai scritto una canzone insieme. Per me sarebbe stato un onore. Qualche tempo dopo, m’inviò un testo e, leggendolo, notai la stesura poetica, intensa e delicata: mi ricordai di una musica che avevo composto qualche tempo prima e che mi sembrava avesse le caratteristiche adatte al testo di Franco. Iniziai a cantarla per verificare se si uniformasse alle parole e, sorprendentemente, non mi fermai se non alla fine del testo. Mi sembrò una specie di sortilegio. Chiamai Franco: «“O tu hai letto nel mio pensiero o io nel tuo…!”, mi rispose».