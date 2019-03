Omaggio a Mario Bortolotto al Palladium tra musica e un libro di suoi testi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un doppio omaggio a Mario Bortolotto il concerto che si terrà il 29 marzo al teatro Palladium dell’Università Roma III, dove il musicologo morto nel 2017 ha insegnato fino alla pensione. Doppio perché oltre all’esibizione del Trio di Parma, una compagine che Bortolotto apprezzava particolarmente, il concerto è l’occasione per dare alle stampe un libretto di sala “kolossal” di circa 130 pagine, con la ripubblicazione di alcuni suoi testi e i ricordi di colleghi e amici, a partire da quello di Riccardo Muti che gli ha riconosciuto la capacità «come pochi altri di mettere in relazione la musica con le altre arti, e in particolare di considerarla sempre una forma di pensiero ai più alti livelli». Fra gli scritti del musicologo e critico musicale, da segnalare un testo sull’opus 99 di Schubert, che il Trio di Parma ha inserito nel programma del concerto. Il ritratto di Bortolotto, che negli anni collaborò all’Europeo, ad Amadeus, al Foglio, è affidato alla penna di colleghi illustri come Roberto Calasso, Mario Messinis e Giorgio Pestelli.