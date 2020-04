Disponibile da oggi su Spotify, Comunque tu, il secondo estratto che anticipa il nuovo disco di inediti di Marina Rei. L’artista romana, che quest’anno celebra i 25 anni dall’uscita dell’omonimo album Marina Rei, rilascia un ulteriore passo di avvicinamento verso il nuovo lavoro discografico, intitolato Per essere felici e atteso in uscita nei prossimi mesi.



Il brano Comunque tu, che, nelle parole dell'artista, si presenta come «una dichiarazione d'amore e di ammirazione contrapposta al sofferto e necessario distacco da una importante figura paterna», segue, infatti, la pubblicazione del primo estratto dal nuovo imminente disco: la title track Per essere felici. Rilasciato a gennaio, il singolo e video Per essere felici ha aperto la strada al disco dall'omonimo titolo.