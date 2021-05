26 Maggio 2021

Marilyn Manson è ricercato in New Hampshire in seguito ad un mandato di arresto per aggressione. Il cantante, il cui vero nome è Brian Hugh Warner, è accusato di due capi d’imputazione per un episodio che si è verificato nel 2019 durante un concerto ai danni di un videografo.

Secondo quanto riferisce il New York Times, il mandato di arresto è stato emesso già nel 2019 ma viene reso pubblico solo ora in quanto Manson non si è mai presentato, nonostante i solleciti, in New Hampshire per rispondere delle accuse. La polizia dello stato del New England ha inoltre sottolineato che la decisione è stata anche presa in considerazione dell’indagine aperta a Los Angeles nei confronti di Warner in seguito alle accuse da parte dell’attrice Evan Rachel Wood (Westworld), secondo la quale il cantante avrebbe abusato di lei per anni, a cominciare da quando era ancora un’adolescente. In seguito a quelle accuse, Manson è stato anche scaricato dalla sua casa discografica Loma Vista.