Mariah Carey, il 16 novembre nuovo album “Caution”

Mariah Carey, che ha appena pubblicato il brano «The Distance» feat. Ty Dolla $ign, ha annunciato l'uscita del nuovo album «Caution», il quindicesimo della sua carriera, prevista per il 16 novembre per Epic Records. Mariah aveva presentato precedentemente «GTFO» e «With You», sempre tratti dal nuovo album. In particolare, per «With You», il singolo ora in radio, si è esibita in una performance agli American Music Awards della quale People ha scritto:

Mariah ha tirato giù il palazzo!», mentre Vulture ha commentato: «Mariah ha raggiunto il top del suo spettacolo!». «With You» ha già superato i 2 milioni e 800mila streaming su Spotify e i 2 milioni e 700mila views totali su YouTube.



Rolling Stone ha definito il pezzo «una sottile gemma pop con un chiaro messaggio», mentre per Elle è «un nuovo sensuale pezzo che crea assuefazione». Mariah Carey è l'artista femminile che ha venduto di più nella storia della musica, con oltre 200 milioni di album venduti a tutt'oggi e 18 singoli al numero 1 della Hot 100 di Billboard (17 dei quali firmati dalla stessa cantante). Nessun altro artista solista può vantare un simile record. La cantante, autrice e produttrice americana è stata premiata con numerosi Grammy, 21 American Music Awards, il premio «Artist of the Decade» di Billboard, il World Music Award come «World's Best Selling Female Artist of the Millennium» e l'«Icon Award» della Broadcast Music Corporation (BMI) per i risultati raggiunti come autrice, solo per citare alcuni dei riconoscimenti che le sono stati conferiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA