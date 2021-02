Orango Tango, uscirà il 18 febbraio il nuovo singolo di Margherita Vicario

Uscirà il 18 febbraio su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo Orango Tango di Margherita Vicario. Dopo il successo di Giubbottino, Pincio, Piña Colada (feat. Izi) e la recente collaborazione con Rancore in Equatore, dopo un 2020 fatto di 30 date live sold out, Margherita Vicario torna con un nuovo coinvolgente brano, che conferma ancora una volta il talento e l'energia di una delle artiste italiane del momento. Disponibile già da oggi in pre-save, il brano è pubblicato con Island Records.

APPROFONDIMENTI MACERATA Musicultura 2021, boom di iscrizioni con oltre mille artisti: ecco i... PHOTOGALLERY PER IL PEZZO SUL NUOVO DISCO DI NOA Noa, ecco il nuovo disco SPETTACOLI Musica, tornano gli "Stato sociale"

Giulia Penna in rosa e il fascino diventa social: la cantante romana e stella di Youtube

Orango Tango

Sonorità urban e dal respiro internazionale per il nuovo brano prodotto da Davide “Dade” Pavanello. Linguaggio tagliente, versi irriverenti e assonanze brillanti ci portano nella surreale giungla di Orango Tango, luogo di piena libertà popolato da cowboy, oranghi, artisti e politici, provocatorio universo in cui realtà e onirico sembrano confondersi.

Noa, il nuovo singolo My Funny Valentine (annata 1937), esce oggi con la sua voce e la chitarra di Gil Dor

«Il brano nasce da un beat che mi ha proposto il mio produttore, Dade - commenta la cantante - che fin dal primo ascolto mi ha colpito e a cui mi sono subito affezionata. Orango Tango è un pezzo dinamico e divertente, forse il brano più surrealista su cui ho mai lavorato, in cui si incontrano mille mondi e mille personaggi diversi, continua Margherita Vicario. che poi conclude: «È un sogno senza freni o inibizioni, un non luogo in cui ancora una volta, ma in questo caso in maniera più sfacciata, dico la mia».

Mahmood in Burberry diventa un manga giapponese per il nuovo disco Inuyasha

© RIPRODUZIONE RISERVATA