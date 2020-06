Mengoni e la plastica, gli scatti dei rifiuti pubblicati su twitter

«Ho fatto due passi intorno a casa, ad ogni rifiuto di plastica scattavo una foto. Dopo un pò ho guardato l’ora. Ero uscito da soli 15 minuti ed ero a 1 Km da casa. Tutto questo è avvilente e dobbiamo fare attenzione. Non facciamo cazzate!». Lo scrive su Twitter Marco Mengoni. L’artista è testimonial della campagna “Planet or plastic” di National Geographic. Nelle foto postate si vedono buste e mascherine gettate per terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA