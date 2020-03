“Maratona Reims” su Facebook il 6 e il 7 marzo del Rossini Opera Festival: «La musica vince su tutto»

Il Rossini Opera Festival lancia una

Maratona Reims

sulla sua pagina Facebook venerdì 6 e sabato 7 marzo: alle 17 e alle 21 di entrambi i giorni saranno via via riproposte, in ordine cronologico, le ultime quattro edizioni del

Viaggio a Reims

, messe in scena al Rof da Emilio Sagi, con costumi di Pepa Ojanguren, ripresa della regia di Elisabetta Courir, interpretate dagli allievi dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda. «L'iniziativa - spiega il sovrintendente Ernesto Palacio - vuole essere una testimonianza di come la musica sia più forte di qualunque impedimento ed ostacolo. Con la riproposizione del

Viaggio a Reims

degli allievi dell'Accademia Rossiniana, uno dei fiori all'occhiello del Rof, vogliamo ribadire come la vita di tutti i giorni debba continuare anche in questa settimana di chiusura dei teatri, e le moderne tecnologie ci aiutano moltissimo in questo». Venerdì 6 marzo alle 17 sarà trasmesso Il viaggio a Reims del Rof 2016 e, alle 21, quello del Rof 2017; il giorno successivo alle 17 toccherà al Viaggio a Reims del Rof 2018 e, alle 21, a quello del Rof 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA