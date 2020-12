Manuel Aspid (ex Amici) canta This Christmas scritto e prodotto da Phil Palmer dei Dire Straits

“This Christmas”, il singolo di Manuel Aspidi, scritto da Phil Palmer, storico dei Dire Straits, colonna sonora dell’iniziativa solidale “Presepe in Tour”, che ha portato negli ospedali lo spirito del Natale insieme ad un gruppo di harleysti arrivati in corteo per consegnare doni. Lo spirito natalizio, nonostante il periodo così difficile, c'è ancora e si è materializzato grazie al cantante Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici.

“This Christmas” è la colonna sonora del “Presepe in Tour”, un viaggio a tappe tra drive in e giardini di alcuni ospedali romani, tra i quali Tor Vergata e il Policlinico Umberto I, realizzato grazie ad una carovana di harleysti e dedicato alle figure sanitarie, da mesi impegnate nella lotta contro il virus. Sulle due ruote lo storico gruppo di Harleysti Mpm Gens, capitanati dal presidente Massimo Morelli, che hanno portato in sella passeggeri speciali: angeli, gnomi, elfi, renne e libri (offerti dalla Satur e Curcio Editore) pronti per essere donati con le procedure di sicurezza previste.

Dal drive in di Tor Vergata, dove clown dottori e babbi natale dell'associazione Arcobaleno della Speranza, hanno contagiato di buonumore cercando di nascondere le lacrime quando il rombo dei motori e gli applausi hanno ringraziato i sanitari, fino al Policlinico Umberto I dove medici e infermieri sono arrivati accanto all'albero di Natale nel giardino del reparto pediatrico dove i piccoli pazienti hanno scritto i loro desideri.

