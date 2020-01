Manfred Honeck all'Auditorium ​per la stagione di Santa Cecilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il primo appuntamento sinfonico del 2020, l’ospita il direttore austriacoche, giovedì 9 gennaio ore 19.30 (repliche venerdì 10 ore 20.30 e sabato 11 ore 18.00, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica), sarà protagonista insieme a Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia e un cast composto dal soprano Robin Johannsen, il tenore Maximilian Schmitt e il basso Tareq Nazmi, dell’esecuzione del capolavoro di Haydn, Die Schöpfung (La Creazione). E' una delle più belle pagine composte da Haydn al culmine della sua gloriosa carriera. Un oratorio, quindi una narrazione in musica, in cui vengono raccontati i sette giorni della nascita dell’Universo.In origine il Caos, preludio alla bellezza del Creato. Una commossa visione della Natura e delle sue creature che traduce lo stato d’animo di una religiosità semplice, senza turbamenti che culmina nel trionfante coro finale. Composta fra il 1796 e il 1798, La Creazione, fu visibilmente influenzata dai viaggi in Inghilterra e dall’ascolto di alcuni oratori di Händel, dai quali Haydn restò molto impressionato. Al rientro dal suo secondo viaggio londinese, l’autore ricevette dalle mani dall’impresario Salomon un libretto in lingua inglese, ricavato dal libro della Genesi, da alcuni versetti dei Salmi e da stralci del Paradiso perduto di Milton. Tornato a Vienna, Haydn fu convinto ad affrontare il lavoro dall’amico e protettore barone Gottfried van Swieten, che ne allestì la traduzione in tedesco, e lo portò a termine.