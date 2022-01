I Maneskin annullano il tour 2022: «Siamo mortificati». Ecco le date che restano confermate

I Maneskin annullano il tour 2022. «Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Italia 2022 a causa della situazione Covid-19 - scrive il gruppo su Instagram - Siamo mortificati. Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali».

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Sanremo, da Sangiovanni a Rkomi: il toto nomi e la speranza di... NEW YORK I Maneskin conquistano anche il Saturday Night Live: la versione... SPETTACOLI I Maneskin ospiti a Sanremo 2022: l'annuncio di Amadeus

Sanremo, da Sangiovanni a Rkomi: il toto nomi e la speranza di Amadeus: «Un festival della gioia»

I Maneskin conquistano anche il Saturday Night Live: la versione di «I wanna be your slave» è senza parolacce

Maneskin, le date confermate

Il gruppo però si è trovato nell'impossibilità di garantire tutti i concerti «perché ogni paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero, davvero dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile e non oltre il 1 marzo 2022».

Gli show che restano confermati sono quelli all'aperto tra cui Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro e i Festival.