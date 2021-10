Maneskin, due concerti a New York e Los Angeles. Poi una storica ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon

Giovedì 21 Ottobre 2021, 18:11

I Måneskin portano per la prima volta la loro inesauribile carica live oltreoceano, annunciando due speciali show negli Stati Uniti. I concerti sono previsti per mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY) e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Il 26 ottobre 2021 saranno inoltre ospiti dell’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon, che segnerà il loro debutto televisivo americano. Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con “MAMMAMIA”, il singolo pubblicato l’8 ottobre e accompagnato da un videoclip, la posizione #24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

BILLBOARD US: “Beggin’” dei Måneskin continua a regnare in cima all’Alternative Airplay Chart, consacrando la più veloce conquista della vetta per una nuova band negli ultimi venticinque anni

ROLLING STONE US: “Måneskin Wanna Be Your Next Rock Idols - Trasudante spavalderia glam-rock. I Måneskin sono pronti per conquistare il mondo con un sound che ha contribuito a creare un vero e proprio fandom globale. Vantano ben tre canzoni nelle principali posizioni della Global Chart di Spotify. "Beggin’" ha portato via il primo posto a Olivia Rodrigo. Il loro ultimo singolo, “I WANNA BE YOUR SLAVE” salirà sicuramente altrettanto in alto grazie a un nuovo video hot. Inoltre, non puoi nemmeno aprire TikTok senza ascoltare una di quelle canzoni. La loro crudezza accompagna un messaggio importante. Per i Måneskin, la libertà sessuale è legata ai loro testi e al loro stile

NEW YORK TIMES: Hanno vinto l'Eurovision. Riusciranno a conquistare il mondo? I Måneskin spopolano nelle classifiche e i suoi componenti puntano a essere una storia di successo a lungo termine. I Måneskin sono un potente concentrato di carisma ed energia sul palco, hanno abbattuto le barriere linguistiche e di genere e difendono l'auto-espressione. C'è qualcosa di molto rivoluzionario in loro

ASSOCIATED PRESS (ABC News, Washington Post & More): I rocker italiani Måneskin si divertono a confondere gli stereotipi di genere. Erano quattro adolescenti che suonavano per strada nelle piazze di Roma. In questi giorni, i membri della rock band si crogiolano in adorazione dopo aver trionfato all'Eurovision Song Contest e aver costantemente scalato le classifiche di Spotify. Con i loro look androgini, i video sfacciati e quella che il loro cantante chiama "rabbia catartica”, raccontano all'Associated Press che si stanno divertendo un mondo a offuscare gli stereotipi

Måneskin, il rock'n'roll ai vertici delle classifiche internazionali



Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock'n'roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione. Contano attualmente oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dopo il successo dell’album “Il ballo della vita” (uscito il 26 ottobre 2018), a cui è seguito un lungo tour in tutta Europa e nei principali club e festival italiani, il 30 ottobre 2020 i Måneskin pubblicano il nuovo singolo “VENT’ANNI”.

Vincono la 71a edizione del Festival di Sanremo con il brano “ZITTI E BUONI” e trionfano all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, conquistando il primo posto, con un successo internazionale consacrato in poche settimane da numerosi dischi d’oro e di platino collezionati in oltre 15 Paesi nel mondo. Il 19 marzo 2021 esce il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, a cui seguirà una tournée (organizzata e prodotta da Vivo Concerti) nelle principali città europee, oltre a un tour nei palazzetti italiani, entrambi sold out, previsti per il 2022, per culminare poi con un concerto evento al Circo Massimo il 9 luglio 2022. Il 15 luglio 2021 presentano con una première mondiale su YouTube il videoclip di “I WANNA BE YOUR SLAVE” ottenendo in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni, finendo in tendenza in 67 Paesi e posizionandosi alla numero #20 nella classifica mondiale dei migliori artisti.

La canzone vanta anche una straordinaria versione in collaborazione con la leggenda del rock Iggy Pop, uscita il 6 agosto 2021. I Måneskin si sono distinti con altri strabilianti primati, conquistando la #1 posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con “Beggin’”, brano che assieme a “I WANNA BE YOUR SLAVE” si è classificato anche nella Uk Singles Charts - rispettivamente in posizione #10 e #6 - confermando così la band come il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica. Il 25 settembre si esibiscono da headliner insieme a Doja Cat e Ed Sheeran all’evento Global Citizen Live 2021 da Parigi. L’8 ottobre esce “MAMMAMIA”, il nuovo singolo, che debutta alla posizione #24 della Classifica Global di Spotify, il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.