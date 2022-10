Maneskin, The Loneliest: testo, traduzione e significato

Maneskin - Il testo e la traduzione di The Loneliest, l'ultimo singolo dei Maneskin, appena incoronata canzone più ascoltata al mondo. Pubblicata il 7 ottobre, entra alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify.

È una romantica e struggente ballata rock che segue la classica struttura verse–chorus che dopo le esplosioni energiche dei passati successi del band romana segnano una maturità musicale notevole. Ma la novità non è solo acustica: guardate la copertina del singolo. I fantastici 4 di Monteverde spuntano serissimi, in mezzo a cespugli un po' secchi, stilizzati, quasi cartoonizzati sotto un cielo ceruleo, denso, carico di nuvole minacciose che rimanda ad atmosfere gotiche e persino emo. Il font è romantico. Damiano scruta un abisso nero che sembra aprirsi sotto di sé. Ethan ha gli occhi chiusi, Victoria e Thomas fissano l'obiettivo, invece. I buskers scanzonati sono un lontanissimo ricordo.

Ecco il testo della canzone The Loneliest

You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest



There's a few lines that I have wrote

In case of death, that's what I want

That's what I want

So don't be sad when I'll be gone

There's just one thing I hopе you know

I loved you so

'Cause I don't evеn care about the time I've got left here

The only thing I know now is that I want to spend it

With you, with you

Nobody else here

Tonight is gonna be the loneliest



You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest



I'm sorry but I gotta go

If you'll ever miss me

Give this song another go

And I just keep on thinking how you made me feel better

And all the crazy little things that we did together

In the end, in the end, it doesn't matter

If tonight is gonna be the loneliest



You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest





You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest

Maneskin da record con il brano The Loneliest, in poche ore è il più ascoltato al mondo

The Loneliest, il significato

Dov'è girato il video di The Loneliest? In Italia, a Villa Tittoni (Desio). Il soggiorno brianzolo della band è durato tre giorni, dal 27 al 29 settembre. I costumi sono firmati Gucci. Nel video si vede la celebrazione di un funerale. Il testo sembra alludere a un amore irrimediabilmente finito (perchè la persona amata è morta?). Le immagini poi ritraggono il frontman Damiano che contorce la bocca in una smorfia di dolore mentre cominciano a scendere forti le gocce di pioggia che si confondono presumibilmente con il suo pianto. Poi si vede Damiano accartocciare una lettera scritta a mano. Pioggia, addi, testamenti. Spiegano gli stessi Maneskin: «Il brano ha una forte carica emotiva, essendo una via di mezzo tra una lettera d’amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce». E ancora: «È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un’esperienza di guarigione».

I versi chiave sono "Ci sono alcune righe che ho scritto / In caso di morte, questo è ciò che voglio / Questo è ciò che voglio / Quindi non essere triste quando me ne andrò / C'è solo una cosa che spero tu sappia / Ti ho amato così tanto / Perché non mi importa del tempo che mi resta qui / L'unica cosa che so ora è che voglio passarlo / Con te, con te / Nessun altro qui / Questa notte sarà la più solitaria"

La più solitaria



Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Questa notte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

È una tortura

Questa notte sarà la più solitaria



Ci sono alcune righe che ho scritto

In caso di morte, questo è ciò che voglio

Questo è ciò che voglio

Quindi non essere triste quando me ne andrò

C'è solo una cosa che spero tu sappia

Ti ho amato così tanto

Perché non mi importa del tempo che mi resta qui

L'unica cosa che so ora è che voglio passarlo

Con te, con te

Nessun altro qui

Questa notte sarà la più solitaria



Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Questa notte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

È una tortura

Questa notte sarà la più solitaria



Mi dispiace ma devo andare

Se mai ti mancherò

Dai un altro giro a questa canzone

E continuo a pensare a come mi hai fatto sentire meglio

E a tutte le piccole cose folli che abbiamo fatto insieme

Alla fine, alla fine, non ha importanza

Se questa notte sarà la più solitaria



Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Questa notte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

È una tortura

Questa notte sarà la più solitaria



Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Questa notte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Questa notte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo il tuo volto quando chiudo gli occhi

È una tortura

Questa notte sarà la più solitaria