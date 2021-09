Sabato 25 Settembre 2021, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 18:43

Un tempo erano star del pop come Laura Pausini, Tiziano Ferro o Eros Ramazzotti a rappresentare il tricolore sui palchi dei festival e delle cerimonie internazionali. Oggi ci pensa (anche) il rock dei Maneskin. Mentre la celebre rivista americana Billboard dedica alla band romana una lunga riflessione incentrata sul ritorno delle chitarre in classifica, sottolineando i successi che Damiano David e soci si stanno prendendo nelle radio Usa con la loro cover di “Beggin’”, questa sera il quartetto si esibisce al Global Citizen Festival: nel cartellone dell’evento il nome dei Maneskin convive con quelli di superstar del rock e del pop internazionale come i Coldplay, Billie Eilish, Ed Sheeran, Elton John, Stevie Wonder, i Duran Duran, Jennifer Lopez, i BTS, Camila Cabello, Cyndi Lauper, che si uniscono per lanciare un grande appello per ambiente, clima, vaccini e contro la fame nel mondo.

L'invito

Sono stati invitati a partecipare alla kermesse direttamente da Chris Martin, il frontman dei Coldplay, che del Global Citizen Festival è il direttore artistico. Non sono gli unici italiani: all’evento partecipa anche Andrea Bocelli. Ma mentre del tenore sarà trasmessa un’esibizione registrata nelle scorse settimane al Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, i Maneskin si esibiranno dal vivo su un palco allestito sotto la Torre Eiffel di Parigi, tra le città che quest’anno ospitano la kermesse.

In digitale

Il Global Citizen Festival si tiene solitamente in presenza al Madison Square Garden di New York, ma a causa della pandemia quest’anno si svolge in forma digitale: gli artisti si esibiscono in città come Los Angeles, Rio De Janeiro, Sydney, Mumbai. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta sul canale 109 di Sky, per 24 ore. Su TV8 – al tasto 8 del telecomando - lo show andrà in chiaro: il collegamento si aprirà alle 20.15 di oggi per proseguire fino alle 6 del mattino di domani. Sky Nature martedì 28 alle 18.15 proporrà i momenti salienti del concerto (sempre disponibile on demand e visibile su Sky).

Lo show

Dopo le prove i Maneskin hanno condiviso sul loro account Instagram ufficiale una foto che li ritrae sorridenti sotto la Torre Eiffel: stando alle anticipazioni, proporranno un estratto dello show già portato sui palchi dei festival europei dove hanno suonato quest’estate, dalla cover di “Beggin’” dei Four Seasons che su Spotify ha ormai superato quota 600 milioni di ascolti complessivi al singolo “I Wanna Be Your Slave”. Cresce intanto l’attesa per il nuovo album, l’ideale successore di “Teatro d’ira – Vol. 1”, uscito a marzo dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Zitti e buoni”: il disco, come lasciato intendere dal cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio, sarà pubblicato entro la fine dell’anno. Già tutti sold out i quattro concerti in programma al Palazzo dello Sport di Roma il 14 e 15 dicembre e al Forum di Assago di Milano il 18 e 19, al momento confermati. Il tour ripartirà poi la prossima primavera: come le quattro date di dicembre, anche le nove in programma nel 2022 sono sold out. Il tour chiuderà poi il 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.