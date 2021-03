Maneskin, Coraline è terza fra le tendenze YouTube: il successo dalla band romana

«Non siamo i Led Zeppelin, ma ci devi arrivare a essere i Led Zeppelin. Noi nel frattempo dormiamo sereni»: così i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo. E nell'attesa Coraline, il nuovo brano della band romana, è già terzo nelle tendenze di YouTube. La canzone, «che non è la storia del principe azzurro che salva la principessa, ma la storia - reale - di appassimento di questa ragazza, davanti al quale il cavaliere è semplice spettatore inerme», è un'intensa rock ballad inclusa nell'album Teatro d'ira Vol.I, in uscita oggi 19 marzo.

Maneskin, all'Eurovision "Zitti e Buoni" sarà senza parolacce: «Siamo ribelli, non scemi»

Il successo

La band romana, vincitrice di Sanremo 2021 e prossima al debutto dell'Eurovision Song Contest 2021, continua la sua scalata per il successo: con ben 11,1 milioni di stream e 3.500 download, la sanremese Zitti e buoni, è seconda tra le canzoni italiane nella classifica Billboard Global Excl. U.s., che considera i 200 pezzi più ascoltati in streaming - e venduti in digitale - al mondo, esclusi gli Stati Uniti. Un record per la musicas italiana, che ha piazzato ben 4 canzoni nella classifica. E sono tutti brani portati sul palco dell'Ariston in occasione del 71° Festival di Sanremo. Oltre ai Maneskin, in classifica, ci sono anche Francesca Michielin e Fedez - canzone arrivata seconda al festival, con 11,4 milioni di stream e 3.300 download - Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e Voce di Madame.

I Maneskin vincono a Sanremo 2021, tutte le foto dopo la vittoria

