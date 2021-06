Maneskin in copertina sullo speciale di Vanity Fair: «Liberi, diversi e orgogliosi di esserlo»

Saranno i Måneskin, vincitori di Sanremo ed Eurovision, ad essere protagonisti della copertina dedicata al Pride Month di Vanity Fair. La band rock racconta il valore della diversità e dichiara che «la vera giustizia è essere giudicati in base a ciò che si fa e non ciò che si è. Nella vita, in amore e sul palco». Il nuovo numero di Vanity Fair racconterà storie sulla band del momento, colmando moltissime lacune su chi sono veramente i nuovi protagonisti della musica italiana.

APPROFONDIMENTI IL CASO Maneskin, accuse di plagio MUSICA Maneskin, rottura con la storica manager MIND THE GAP Emma: «All'Eurovision fui criticata per il look» LA BAND ROMANA Maneskin "scaricano" la storica agente. SOCIAL Miley Cyrus inizia a seguire i Maneskin su Instagram. SCAURI, LA STORIA Damiano e il basket prima dei Maneskin LA SCELTA «Rai a Milano idea indegna»: i big della tv contro... SKY X Factor, confermata la giuria: ma per la prima volta al mondo... MUSICA Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro annunciano... IL FENOMENO I Måneskin e la narrazione distorta sui social della... ROMA Maneskin, Damiano: relax dopo la vittoria all’Eurovision... CLASSIFICHE Måneskin nella top 20 britannica con "Zitti e... REGIMI Maneskin ed Eurovision insultati dalla tv bielorussa di regime:...

La nostra musica aiuta i giovani a esprimersi

Non è la prima volta che i Maneskin riescono a ritagliarsi uno spazio sulla rivista, già lo scorso novembre prima che la band vincesse Sanremo e l'Eurovision i quattro rocker avevano parlato del potere della loro musica, capace di fare esprimere una generazione visionaria, parlando di temi simili a quelli della loro attuale intervista: «Non ha nessun senso catalogare le persone, ognuno ha la sua identità. Sia dal punto di vista maschile che femminile, c’è grande progresso. Bisogna abbattere le definizioni di genere perché il sesso non ti definisce in nessun modo».

Maneskin, accuse di plagio dalla band olandese The Vendettas. Ecco i brani a confronto

Non solo i Maneskin a raccontare la diversità

Ma non ci saranno solo i Maneskin: il tema della diversità sarà affrontato anche da altri personaggi all'interno del prossimo numero della rivista. Ci un'intervista all'attaccante della Nazionale Ciro Immobile, sarà dedicato poi spazio alla storia di Danny The Trans Dad, e un reportage di moda con l'attore Paolo Camilli, la modella bionica, Nina Rima, infine Cathy La Torre, e una drag queen, Miss Fame.

Maneskin, rottura con la storica manager: ecco perché. «Obiettivo mercato europeo»