Maneskin, il concerto al Circo Massimo in diretta: l'invasione dei 70mila. Gli ospiti vip, da Angelina Jolie a Gabriele Muccino

Maneskin, la diretta del concerto al Circo Massimo a Roma. Non è ancora tramontato il sole sul Circo Massimo, ma l'arena romana è già piena: sono arrivati in 70mila per il concerto dei Maneskin. La rock band torna, dopo i successi raccolti in Italia e in tutto il mondo, nella sua città, da dove qualche anno fa è partita suonando in strada a via del Corso, a poche centinaia di metri dal Circo Massimo. Due ore di show per Damiano e compagni, che questa estate sono impegnati in un tour che tocca i festival mondiali più importanti.

MANESKIN, IL CONCERTO IN DIRETTA

Angelina Jolie super ospite

La star di Hollywood Angelina Jolie sarà la superospite questa sera al concerto dei Maneskin al Circo Massimo. L'attrice si trova a Roma per girare il nuovo film “Without blood”, tratto dal romanzo di Baricco, di cui lei è regista. Con lei nell'area vip presenti anche Anna Foglietta, Gabriele Muccino e Anna Ferzetti. Il sindaco Roberto Gualtieri è assente “giustificato”: sta seguendo gli sviluppi dell’incendio a Centocelle.