I Maneskin congelano il tour: «Impossibile ora nuove date, vicini a chi soffre in Ucraina»

Con un post sui social i Maneskin annunciano l'impossibilità di ridefinire le date del Loud Kids on Tour '22, già rinviato a fine gennaio per le restrizioni legate alla pandemia. A fronte del conflitto in atto fra Russia e Ucraina, la band romana decidono di sospendere l'indicazione dei nuovi appuntamenti del loro concerto e affidano ad un messaggio scritto in inglese e in italiano sulle storie di Instagram la spiegazione ai fan della loro scelta: «Nonostante il nostro desiderio di darvi aggiornamenti sul tour europeo e italiano entro il 1° marzo, non siamo in grado di definire e condividere le nuove date in questo momento di tensione per l'Europa e per il mondo intero. Siamo più vicini che mai a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo momento».

«La nostra solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo a causa del conflitto in Ucraina e speriamo che la violenza in atto possa vedere una fine. Insieme a questa speranza abbiamo anche quella di potervi dare aggiornamenti il prima possibile, in tempi di pace. Vi ringraziamo per la grande pazienza e per la comprensione, come sempre. Vi siamo più vicini che mai e abbiamo grande speranza per il futuro». Nel calendario del tour erano previste date sia in Ucraina sia in Russia: il 7 marzo a Kiev, il 9 a Mosca e l'11 a San Pietroburgo.