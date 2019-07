“Mandolini sotto le stelle” a Napoli per una serata all'insegna della tradizione

Un concerto speciale con il più classico degli strumenti napoletani, il mandolino, si terrà venerdì 12 luglio alle 21 al teatro Trianon Viviani in piazza Calenda. «Mandolini sotto le Stelle» è l'evento realizzato dalla Regione Campania su proposta del Comune di Napoli nell'ambito del programma di eventi culturali per le Universiadi Napoli 2019. Lo storico Teatro Trianon Viviani diventa per una sera cassa armonica per i tradizionali e romantici arpeggi di quindici straordinari mandolini. Sul palcoscenico l'ensemble Napoli Mandolin Orchestra, formazione composta da quindici mandolini con il maestro Mario Squillante come primo mandolino e sei elementi d'orchestra diretti da Antonello Cascone. I mandolini accompagnano le voci di Valentina Assorto, Marianna Corrado e Lello Giulivo. La serata sarà un viaggio nella tradizione con un repertorio trasversale che parte dai grandi classici napoletani, con arrangiamenti musicali inediti, realizzati per l'occasione, ai grandi classici della musica italiana. La conduzione della serata è affidata a Gabriele Blair, attore e voce ufficiale dell'Esercito Italiano. Il concerto è ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

