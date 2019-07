© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il momento d’oro deiriceve un’altra conferma. A poco più di tre settimane dalla sua uscita “Mambo Salentino featuring Alessandra Amoroso” è stato certificato disco d’oro dalla Fimi/Gfk. Il brano, già in Top 10 della classifica Top 50 Italia di Spotify e anche tra i 10 brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali, è una summer hit in perfetto stile Boomdabash, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile energia che da sempre contraddistingue il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente elementi reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti,è una contagiosa esplosione di freschezza, un pezzo di grande forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si mescolano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente dando vita ad un’atmosfera avvolgente destinata a farci ballare per tutta l’estate. La Band è pronta a partire in tour dal prossimo 4 Luglio, il loro “Per un milione tour” li vedrà impegnati fino a fine settembre lungo tutta la penisola tra prestigiosi club, Festival e summer arena.