Malore per il chitarrista degli Aerosmith durante il concerto: intubato nel backstage

Il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry, ha avuto un malore durante un concerto con Billy Joel, al Madson Square Garden di New York, ed è stato ricoverato in ospedale. Ne dà notizia il sito deadline.com.



Perry è svenuto nel suo camerino dopo avere suonato sul palco "Walk This Way". Perry, 68 anni, aveva di recente annunciato un nuovo singolo e un tour da solista. Gli Aerosmith hanno anche pianificato una serie di concerti a Las Vegas



Perry è stato portato fuori dal Madison Square Garden in barella dagli infermieri, dopo essere stato soccorso nel backstage; sembra che gli sia stato inserito un tubo nella trachea per aiutarlo a respirare, ad un certo punto. Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA