"Magari Muori", il singolo dell'estate presentato a Parco Schuster

è il singolo dell'estate che mancava. In fila, dietro i ridondanti suoni despacitiani e le fulminee litanie trap che al calare del sole saranno già un ricordo, il singolo lanciato da Taffo Funeral Services e cantato dalla biondissima, entra di diritto nel cuore degli italiani, complice la sempre coinvolgente ironia che la comunicazione dell'agenzia funebre non dimentica mai a casa. E come se non bastasse il testo a convincere, l'immagine della patinata Falconi che riposa su un materassino fuxia a forma di bara in mezzo al mare, strappa sorrisi anche ai più scettici, mentre in sottofondo passano alla radio, versi che sono già (concedeteci) eterni "Ma quale dieta? Mangia di brutto, che forse domani ti ritrovi freddo".E dopo aver lanciato un singolo che cosa c'è da fare? Firmacopie e showcase sono dietro l'angolo, lo sa bene il creativo, in forza alla Taffo con la sua genialità che è già un piccolo caso mediatico e che nella serata di mercoledì 26 giugno dalle 22.00 a Parco Schuster, accoglierà la milanese Romina Falconi, pronta a presentare la sua hit al giovane pubblico capitolino. Come buona regola vuole, gadget brandizzati dall'agenzia funebre saranno lanciati dal palco dell'ostiense. L'ingresso è gratuito e l'augurio è sempre lo stesso: facciamoci una risata "che forse domani siamo sotto un cipresso".