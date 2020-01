Madonna, niente concerto a Lisbona: «Devo ascoltare il mio fisico e riposare»

Madonna cancella di nuovo una data del suo tour Madame X e dà ai suoi fan solo 45 minuti di preavviso. È saltata così la tappa a Lisbona. «Grazie ancora Lisbona! - ha scritto su Instagram - Mi dispiace di aver dovuto annullare stasera ma devo ascoltare il mio fisico e riposare». Poi per sdrammatizzare ha aggiunto che deve essere stata colpa del Porto che ha bevuto durante il concerto della sera precedente. Secondo quanto riferiscono alcuni media, una email è stata mandata la scorsa domenica alle 19.45 per informare che Madonna non sarebbe salita sul palco per il concerto previsto alle 20.30.

La stessa Madonna l’anno scorso ha parlato di lesioni al ginocchio ma senza entrare nei dettagli. Originalmente il tour Madame X, iniziato lo scorso settembre, prevedeva 93 date, 56 in nord-America e 37 in Europa. Ad oggi sono state cancellate otto date, due a New York, una a Los Angeles, tre a Boston, una a Miami Beach e l’ultima in ordine di tempo a Lisbona.



