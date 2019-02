Madonna e Lady Gaga insieme: «Non si scherza con le ragazze italiane»

Madonna e Lady Gaga hanno regalato un sorriso e un tuffo al cuore a milioni di appassionati di tutto il mondo. Le due star della musica si sono abbracciate in uno scatto che entra, di diritto, nella storia della pop music. Quel tuffo al cuore è diventato carpiato per gli italiani, in particolare. Quello che ha scritto Madonna, sul post di Instagram, è chiaro: «Non si scherza con le ragazze italiane». Veronica Ciccone e Stefani Joanne Angelina Germanotta sono abbracciate, su un lenzuolo bianco che è una tela dipinta dal talento di due giganti. Insieme festeggiano l'Oscar di Lady Gaga e lo fanno pensando alle loro origini. Brave ragazze!

