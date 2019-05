Eurovision, a Tel Aviv i fan aspettano solo Madonna: l'ironia degli Stati Uniti

Gli Usa prendono in giro l’Europa sull’Eurovision. L’ambasciata americana in Israele ha infatti postato oggi su Facebook una scherzosa puntura di spillo nei confronti della finale di sabato sera a Tel Aviv. «Senza offesa, Europa, ma l’esibizione che ci aspettiamo di più all’Eurovision di Tel Aviv è di un artista americano...» ha scritto l’ambasciata riferendosi alla attesa performance di Madonna arrivata ieri sera a Tel Aviv. La cantante americana - che secondo i media ha finalmente firmato il contratto per sabato - interpreterà due canzoni: “Like a prayer” e una dall’ultimo album “Madame x” in uscita a giugno. Oggi su Instagram ha postato una foto con il vestito che indosserà in scena. Alcuni siti riferiscono anche che l’artista potrebbe recarsi in Galilea a Safed a visitare le tombe di rabbini fondatori della Kabbalah di cui Madonna segue gli insegnamenti.

