Madonna cancella anche la prima data dei quindici live programmati a Londra

Madonna ha cancellato, con pochissimo preavviso, la prima data dei 15 live programmati a Londra, proprio il giorno dopo aver annullato i suoi concerti a Lisbona. I possessori del biglietto per lo spettacolo in programma lunedì prossimo al London Palladium sono stati informati oggi della decisione e i rimborsi sono già stati emessi, lo ha reso noto l'organizzatore del concerto Ticketmaster.



Al momento non è stato fornito alcun dettaglio sui motivi che hanno causato la cancellazione del concerto nella storica location, che può contenere 2.300 posti. Il prossimo spettacolo di Madonna al Palladium è al momento schedulato sul sito web del Palladium e -come da programma- dovrebbe tenersi mercoledì, dando il via alla serie di concerti che durerà fino al 16 febbraio. La 61enne regina del pop mondiale aveva interrotto gli spettacoli a Lisbona la scorsa settimana, scrivendo in un post su Instagram «devo ascoltare il mio corpo e riposare».



Il suo tour promoter in Portogallo si è scusato con i fan su Facebook, scrivendo che la cantante sta ancora affrontando «il dolore delle sue ferite in corso». Madonna ha recentemente pubblicato un'immagine di se stessa su Instagram mentre era intenta a fare un bagno di ghiaccio. Secondo i resoconti dei media, a novembre la star aveva rivelato ad alcuni presenti ai concerti di San Francisco che soffriva per una lacerazione ai legamenti del ginocchio. Diverse date nel suo tour mondiale Madame X sono state cancellate negli Stati Uniti lo scorso anno, tra cui a Boston, New York e Miami.

