Madonna annuncia il suo album "Madam X", da domani il nuovo singolo

Madonna ha annunciato sui suoi social il suo atteso ritorno rivelando il titolo del suo nuovo album “Madame X” e il singolo che anticiperà la pubblicazione. “Medellin”, con la partecipazione di Maluma, brano che sarà disponibile in tutto il mondo da domani, mercoledì 17 aprile.



«Madame X - ha scritto Madonna sui social è un agente segreto che viaggia intorno al mondo cambianto identità e combattendo per la libertà, portando la luce in luoghi oscuri»

Madame X, aggiunge la popstar, è allo stesso tempo un'insegnante di cha cha cha, una professoressa, un capo di stato, una governante, una cavaliera, un prigioniero, una insegnante, una suora, una cantante di cabaret, un santa e una prostituta.

