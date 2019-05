Un perfezionista in consolle: all’Eur è tempo di Maceo Plex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è chi si accontenta di fare il dj resident a Ibiza e chi, invece, suona, nell’arco di 24 ore, in 10 posti diversi, sempre sulla stessa isola. Dettagli, che però raccontano bene il personaggio: Eric Estornel, ovvero, tra i più grandi perfezionisti in consolle. Nato in una famiglia di origine cubana, vive tra Miami e Il Texas, prima di trasferirsi, a 13 anni, a Dallas. E’ qui che inizia ad avvicinarsi alla musica elettronica. A 15 anni, il padre gli regala il primo giradischi e inizia ufficialmente la sua carriera da dj, suonando alle feste private. Sposato con un’altra dj, vive, dal 2010, a Valencia. Trae la migliore ispirazione, per comporre, dai film di fantascienza, soprattutto se visti di notte: “E’ perché cerco di fare della musica futuristica”, ha spiegato in un’intervista. L’attività di dj gli va presto stretta, diventando anche producer: “Preferisco essere produttore, visto che oggi sono tutti dj. Mentre non tutti sanno produrre la giusta musica”. Negli ultimi 9 anni ha creato due etichette discografiche e dal 2016 è diventato resident presso il Pacha di Ibiza. La sua parola d’ordine è originalità: «Penso che un artista non dovrebbe emulare nessuno, anche se non è facile. Ci si aspettano sempre canzoni che piacciano al pubblico, ma io cerco sempre di suonare brani che piacciono a me. Amo tutte le forme della musica dance e durante ogni serata amo improvvisare». Uno dei suoi set più memorabili è stato nel 2014 a Berlino, con Ellum Guy: quella sessione ha avuto in pochissimo tempo 7 milioni di visualizzazioni. Dopo aver girato il mondo, ha un sogno: «A volte penso che vorrei passaer qualche mese in un posto dove sono irrintracciabile, un posto dove non ci sono locali». Nell’attesa della fuga da tutto e tutti, sabato, ospite di Neon, sarà padrone di casa all’Eur.Sabato 18 maggio dalle 23, a Spazio 900, piazza G. Marconi