Torna “Lucio Dalla - Legacy Edition” dopo 40 anni con rimasterizzazioni e inediti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quarant’anni dalla prima pubblicazione, torna nei negozi, uno dei capolavori di Dalla, con un’edizione limitata rimasterizzata arricchita da 3 brani in versione inedita tra cui Angeli, singolo in radio da oggi, accompagnato da un video, realizzato da Alessandro Baronciani. Oltre alle celebri L’ultima Luna, Stella di mare, La Signora, Milano, Anna e Marco, Tango, Cosa sarà, Notte, L’anno che verrà, tutte rimasterizzate, anche 3 brani in versione inedita: Angeli nella versione in studio, Stella di mare in inglese e il brano Ma come fanno i marinai cantata con Francesco De Gregori nella versione inedita registrata in studio.Il tutto accompagnato da un libretto di 24 pagine con le illustrazioni originali di Alessandro Baronciani e i contributi di Dente, Di Martino, Colapesce, Colombini raccolti da John Vignola. La Legacy Edition uscirà anche in una versione LP dell’album rimasterizzato a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, + 1 CD bonus con i 3 brani in versione inedita e un libretto da 12 pagine. Dal 23 ottobre sarà inoltre in preorder una terza versione del cofanetto (1000 copie numerate a mano in uscita il 6 dicembre) che comprende la stampa di una delle 10 diverse illustrazioni di Alessandro Baronciani su carta speciale 30x30 numerata a mano, LP rimasterizzato 192kHz/24bit, cd rimasterizzato, le 3 Bonus Track in versione inedita e il libretto di 12 pagine. Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani che ha trattato anche il disco originale insieme a Lucio Dalla nel 1979. Il campionamento digitale del master tape originale fatto a 192khz e 24 bit - è stato spiegato - ha permesso di recuperare le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi.