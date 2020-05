Ligabue, “congelato” il concerto del 12 settembre nell'arena Campovolo di Reggio Emilia

Ultimo aggiornamento: 00:31

I fan più accaniti già se lo stavano pregustando quel concerto che in una notte sola avrebbe raccontato trent'anni di carriera proprio in quel posto da dove, in un certo senso, è partito tutto:. Ma c'è un'emergenza sanitaria in atto - quella del Covid-19 - che ha imposto a molti artisti di annullare o sospendere concerti e spettacoli.Tra i tanti cantautori che hanno dovuto sospendere tour ed eventi c'è anche il Liga , con buona pace di tutti quelli che avevano già rinfrescato l'intera discografia e ripercorso tra suoni e parole, testi che hanno fatto la storia di una generazione (di quella che adelha sempre preferito).sospende il concerto atteso per ila Campovolo, quella serata che avrebbe rimesso insieme tutto: gli esordi, i successi, migliaia di fan che non hanno mai smesso di cantare le sue parole. La nuova data sarà comunicata, fanno sapere dal suo entourage, non oltre la fine di luglio e i biglietti restano validi come si legge sulla pagina ufficiale del profilo Facebook del cantautore.