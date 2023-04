Ligabue, nuovo singolo: testo e significato della canzone “Riderai”

Si intitola "Riderai", il nuovo singolo uscito oggi di Luciano Ligabue, che anticipa la pubblicazione dell'album omonimo prevista per il prossimo autunno.

Il nuovo disco del cantautore rock emiliano - il 14esimo della sua carriera - uscirà nel prossimo autunno, ancora una volta sotto l'etichetta Warner Music Italy. Conterrà soprattutto brani rimasti inediti fino ad oggi. Segue l'uscita di "7", l'ultimo pubblicato da Ligabue, rilasciato a dicembre 2020

La canzone si compone di una melodia semplice, senza troppi arrangiamenti, ma estremamente efficace, con un'alternanza di chitarra acustica a dettare il ritmo e quella elettrica che interviene più decisa nel ritornello.

Ecco il significato

"Riderai" è un'esortazione all’ascoltatore a non prendere troppo sul serio le difficoltà che ha incontrato, a lasciare andare i rimpianti e i sensi di colpa, e a guardare al futuro con ottimismo. La traccia suggerisce che alla fine, le difficoltà saranno superate e si potrà guardare indietro a tutto ciò che è successo con una certa leggerezza.

"Riderai": il testo della nuova canzone di Ligabue

Lyrics:

Riderai

Una foto senza data

Una fitta allontanata

E vedrai che riderai

Riderai

di quei tagli di capelli

le letture delle stelle

che non c’hanno preso mai

Come stai?

Certe volte gli occhi stanchi

Han bisogno di pulirsi

o forse solo di guardare meglio

Riderai

Come fai

A restare ancora in piedi?

Cosa fai nel mio domani?

Al mio domani cosa fai?

Come stai?

Quante volte te l’ho chiesto

Quante volte mi hai risposto

Con un altro “come stai?”

Riderai

Fino a piangere di gusto

E non sarà mai troppo presto

Quando in faccia a quello specchio

Riderai

Riderai

Ti vedrai

Dare fuoco alle vergogne

Bruceranno come legna

Ecco quanto riderai

Ti vedrai

Sarà sesso divertente

Quasi buffo sul momento

Sul momento riderai

Riderai

Salirà la tenerezza

Mangerai qualche schifezza

E con la bocca ancora piena

Riderai

Riderai

E crolla il muro

Su cui sbattevi

E hai visto cos’era?

Soltanto un pensiero

Ti guardo andare

Devi vedere là fuori com’è

Ma lasciami dire che

Riderai

E avrai tutte le ragioni

E saranno tutte buone

Riderai del male che ti fai

Capirai

Serve sempre un po’ di tempo

Ti darai l’appuntamento

E quel giorno riderai

Come stai?

Sì ma intendo veramente

E ti prendo in un momento

In cui mi mandi a fare in culo e non mi credi ma

Riderai

Riderai