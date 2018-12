Liberato torna sui social: 22 giugno concerto a Roma

Ultimo aggiornamento: 16:55

«Ventidue giugno. Roma Liberata». Dopo cinque mesi di silenzio social, intorno alle 15.35 Liberato si rifà vivo con i suoi fan. Con post su Facebook e Instagram sulle pagine ufficiali, il misterioso trapper napoletano che lo scorso 9 maggio ha portato 20mila persone sul lungomare partenopeo per assistere a un suo live gratuito e un mese dopo ha replicato a Milano e a luglio a Barcellona per un evento a pagamento, stavolta sarà nella Capitale in una località ancora top secret, che sarà svelata tra qualche settimana. Unico indizio è il 22 giugno 2019. Cliccando sul link associato, si viene riportati a un sito di vendita di biglietti per l'evento che costrerà 20 euro.Tra i fan già iniziano a moltiplicarsi nuove teorie: c'è chi pensa che 22 dicembre, sei mesi prima della serata capitolina, Liberato posterà anche una nuova canzone, e c'è chi trova strana la coincidenza tra la vittoria di Anastasio a X Factor Italia con conseguente uscita dal loft (e riconsegna dello smartphone), e la riattivazione del trapper sui canali social.