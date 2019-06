Liam Gallagher torna con “Shockwave” un nuovo singolo che è già virale

Il 7 giugno esce il nuovo singolo di Liam Gallagher, Shockwave, tratto dal suo secondo album di prossima uscita Why Me? Why Not. Il nuovo segue quello di debutto da solista “As You Were”, accolto in maniera molto positiva sia dal pubblico che dalla critica. E accompagnato da una serie di traguardi importanti: ha debuttato direttamente al primo posto in UK, vendendo più di tutti gli altri album nella top10 messi insieme e facendo un tour sold out ovunque.

Anche in Italia l’abum precedente ha debuttato con successo, entrando subito in Top al quarto posto. Ora arriva “Shockwave” come anticipo del nuovo album: un pezzo che esplode immediatamente con un riff che ricorda gli Who e i T-Rex, poi arriva come una bomba la voce di Liam che cattura già dalla prima frase. «You sold me right down the river, you had to hold me back», canta, «you could’ve looked for the sunshine, but you had to paint the whole thing black». Il ritornello è virale: «It’s coming round like a shockwave!». «Sono strafelice - commenta Liam - strafelice di essere vivo, strafelice di fare canzoni, che non vedo l’ora di portare in giro. È bello avere della nuova musica perchè vuole dire che posso suonarla sul palco e fargliela sentire a certa gente, perché è questo quello che faccio. Facciamocene una ragione, è noioso stare senza di me».

