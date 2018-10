Liam Gallagher interrogato dalla polizia: l'ex Oasis avrebbe aggredito la fidanzata

, ex, nel mirino di Scotland Yard. Il cantante britannico è sospettato di aggressione contro la fidanzata Debbie Gwyther. Lo riferiscono fonti di polizia citate dalla Bbc, dopo che il Sun aveva pubblicato online un video che riprendeva la scena di un apparente scontro violento scatenato dal cantante nei confronti della donna. L'episodio testimoniato dal video risale al 9 agosto.LEGGI ANCHEAl momento Scotland Yard precisa che a Gallagher non sono state mosse accuse specifiche, pur essendo stato interrogato e ammonito il 25 settembre, mentre non risultano denunce da parte di Debbie Gwyther. Le immagini trapelate vennero riprese dalle telecamere a circuito chiuso di un noto locale di Londra, il ristorante e bar Chiltern Firehouse, nel quartiere di Marylebone. Gallagher ha negato in ogni modo qualunque atto violento da parte sua fin dal momento delle prime rivelazioni del Sun, oltre un mese fa: «Non ho mai alzato le mani in modo aggressivo su alcuna donna», aveva twittato l'artista.